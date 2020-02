Video-Fake schickt den Kanzler zum Song Contest

So witzig der Clip auch ist, in dem der Kanzler scheinbar in feinster 80er-Optik inklusive „Vokuhila“ und exzentrischem lila Anzug den Barden mimt, so ernst ist der Hintergrund. Mithilfe dieser sogenannten DeepFake-Software können technisch halbwegs versierte Computernutzer unter der Voraussetzung, dass sie genug Fotos ihrer Zielperson zur Analyse haben, sehr schnell täuschend echt wirkende gefälschte Videos erstellen, in denen Politiker und Prominente sagen und tun, was der Ersteller will.