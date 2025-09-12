Kickl kündigt „heißen politischen Herbst“ an

„Gespräche mit der Bevölkerung sehr wichtig“

„Es ist nämlich eine wesentliche Komponente der Politik, dass man zur Bevölkerung geht“, so Kickl: „Ich gehe auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung und werde für Unterstützung für den notwendigen Systemwechsel werben.“ Die Tour werde nach dem Bundesparteitag am 27. September in Salzburg, bei dem die Wiederwahl Kickls als Bundesparteichef am Programm steht, starten. Dabei werde man sich aber nicht wie die anderen Parteien mit den eigenen Funktionären zusammensetzen, sondern in die Wirtshäuser, Veranstaltungszentren und auf die großen Plätze gehen. Der Abschluss werde dann am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, sein.