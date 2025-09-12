Parksheriff von 32-Jähriger gebissen und bespuckt
Streit eskalierte
Ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung (PÜG) wurde am Donnerstag an der Wiener Straßenbahnstation Margaretengürtel von einer 32-jährigen Frau attackiert. Er wollte zuvor eigentlich einen Streit zwischen zwei Personen aus der Drogenszene schlichten.
Plötzlich soll die Verdächtige den Mann gebissen und bespuckt haben. Als er sie festhielt, soll sie ausländerfeindliche Parolen sowie „Sieg Heil“ gerufen haben.
Auf freiem Fuß angezeigt
Polizisten, die in der Nähe auf Streife waren, griffen sofort ein und nahmen die Verdächtige vorläufig fest. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie wegen schwerer Körperverletzung sowie nach dem Verbotsgesetz angezeigt – auf freiem Fuß.
