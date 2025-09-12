Vorteilswelt
Daniela Bauer ist da

Rapid-Chefin: „Können wahnsinnig viel erreichen“

Bundesliga
12.09.2025 12:55
Daniela Bauer wurde am Freitag präsentiert und in die Rapid-Führungsriege aufgenommen.
Daniela Bauer wurde am Freitag präsentiert und in die Rapid-Führungsriege aufgenommen.

Daniela Bauer ist da. Rapid präsentierte am Freitag die neue Geschäftsführerin Wirtschaft. Und die zeigte sich überzeugt: „Wir können wahnsinnig viel erreichen.“

„Meine bisherigen Stationen haben mich durch die internationale Sportwelt gebracht“, begann Bauer bei der Pressekonferenz ihr Statement. Explizit erwähnte sie ihre Tätigkeit in der DFL im Bereich Internationale Vermarktung und ihre bisher letzte Station bei der Allianz Gruppe in München, wo sie sich um globale Partnerschaften und Sponsorings kümmerte. Ja, auch Präsident Wrabetz zeigte sich bei der Ankündigung überzeugt, mit Bauer eine große Nummer an Rapid-Land gezogen zu haben.

Präsenz stärken
Bauer, gebürtige Niederösterreicherin, freut sich auf die „transparente Zusammenarbeit“ mit einem „tollen Team“ und „großartigen, engagierten Mitarbeitern. Gemeinsam können wir wahnsinnig viel erreichen.“

Etwa „die Rapid-DNA beizubehalten, auf unseren Traditionen aufzubauen und gemeinsam mit Innovation neue Projekte weiterzuentwickeln“. Unter anderem gehe es ihr um die internationale Präsenz, „aber auch die Präsenz hier in Wien können wir stärken und haben dazu auch schon ein paar Ideen“.

Bauer verantwortet bei Rapid ab sofort den Bereich Wirtschaft, arbeitet also auf einer hierarchischen Ebene mit Sportchef Markus Katzer. Steffen Hofmann werkt weiterhin als Sprecher der Geschäftsführung.

