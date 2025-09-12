Rapid-Chefin: „Können wahnsinnig viel erreichen“

„Meine bisherigen Stationen haben mich durch die internationale Sportwelt gebracht“, begann Bauer bei der Pressekonferenz ihr Statement. Explizit erwähnte sie ihre Tätigkeit in der DFL im Bereich Internationale Vermarktung und ihre bisher letzte Station bei der Allianz Gruppe in München, wo sie sich um globale Partnerschaften und Sponsorings kümmerte. Ja, auch Präsident Wrabetz zeigte sich bei der Ankündigung überzeugt, mit Bauer eine große Nummer an Rapid-Land gezogen zu haben.