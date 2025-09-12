„Aufstieg mit dem Sportclub ist mein großer Traum“

Aufstieg ist das Ziel

In seiner dritten Saison wünscht sich Kerber dabei nichts mehr als den Aufstieg mit dem Traditionsklub: „Diesen Verein in den Profifußball zurückzubringen ist ein großer Traum von mir.“

Vor allem die vielen Heimspiele im Frühjahr sollen dabei helfen: „Ich freue mich extrem auf die Neueröffnung unseres Stadions in der Rückrunde. Mithilfe unserer Fans können wir dort eine außergewöhnliche Energie entfachen und hoffentlich wieder eine Siegesserie starten.“