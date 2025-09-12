Fake-Videos von Meloni und Salvini schockieren

Phänomen der „Deepfakes“ wird immer ausgefeilter

Das Phänomen der „Deepfakes“, also digitaler, nicht autorisierter Nachbildungen bekannter Persönlichkeiten, wird immer ausgefeilter. In einem dieser neuen Videos erscheint ein Fake von Meloni in einem Fernsehstudio des bekannten Rai-Moderators Francesco Giorgino. Die Stimme klingt glaubwürdig, das Studio ist perfekt nachgebildet – aber das Interview hat nie stattgefunden, es wurde vollständig digital erzeugt. In dem ebenfalls konstruierten Dialog garantiert die falsche Meloni Gewinne von bis zu 30.000 Euro pro Monat mit einer Plattform namens „Quantum AI“, die als vom Staat unterstützt dargestellt wird. In einem weiteren falschen Video ist Salvini zu sehen, der angeblich Online-Investitionen bewirbt.