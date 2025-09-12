Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrüger stehlen Daten

Fake-Videos von Meloni und Salvini schockieren

Außenpolitik
12.09.2025 12:46
Es ist schon der zweite Fall von Fake-Videos, in denen auch Giorgia Meloni zu sehen ist.
Es ist schon der zweite Fall von Fake-Videos, in denen auch Giorgia Meloni zu sehen ist.(Bild: AFP/2025 Getty Images)

Das Problem der Deepfakes verschärft sich – jetzt sorgen neue Fake-Videos von Giorgia Meloni und Matteo Salvini in Italien für Aufsehen. Mittels KI haben Betrüger Videos erstellt, in denen die beiden Werbung für Trading-Plattformen machen.

0 Kommentare

Sehr realistische Videos zeigen die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Vizepremier Matteo Salvini, wie sie angeblich Zuschauer dazu auffordern, in Online-Trading-Plattformen zu investieren. Doch dabei handelt es sich nicht um die echten Politiker, sondern um ihre digitalen „Klone“. Bilder und Stimmen entstanden mithilfe künstlicher Intelligenz. Die Videos sorgen für Aufsehen in Italien.

Persönliche Daten werden gestohlen
Die Videos sind wie TV-Interviews geschnitten, aber völlig gefälscht, berichtet die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Freitagsausgabe). Nutzer sollen dazu gebracht werden, auf Links zu klicken, die zu Webseiten führen, auf denen persönliche Daten abgegriffen werden.

Phänomen der „Deepfakes“ wird immer ausgefeilter
Das Phänomen der „Deepfakes“, also digitaler, nicht autorisierter Nachbildungen bekannter Persönlichkeiten, wird immer ausgefeilter. In einem dieser neuen Videos erscheint ein Fake von Meloni in einem Fernsehstudio des bekannten Rai-Moderators Francesco Giorgino. Die Stimme klingt glaubwürdig, das Studio ist perfekt nachgebildet – aber das Interview hat nie stattgefunden, es wurde vollständig digital erzeugt. In dem ebenfalls konstruierten Dialog garantiert die falsche Meloni Gewinne von bis zu 30.000 Euro pro Monat mit einer Plattform namens „Quantum AI“, die als vom Staat unterstützt dargestellt wird. In einem weiteren falschen Video ist Salvini zu sehen, der angeblich Online-Investitionen bewirbt.

Lesen Sie auch:
Jetzt warnen Ermittler
Betrüger zocken Opfer mit „Deepfake“ von Karner ab
29.08.2025
„Mit Härte bestrafen“
Giorgia Meloni von Fake-Pornofotos „angewidert“
29.08.2025
„Rolle als Mutter“
Mit Tochter in New York: Meloni nach Kritik empört
09.09.2025

Immer mehr digitale Angriffe in Italien
Die Videos sind jüngst aufgetaucht und wurden von der in Singapur ansässigen Firma Protective Intelligence Network, geleitet vom ehemaligen italienischen Polizisten Angelo Bani, sowie vom italienischen Unternehmen Sensity.ai entdeckt. Laut Analysten steht Italien im Zentrum einer zunehmenden Zahl digitaler Angriffe, die gezielt auf Institutionen und Amtsträger abzielen. Die Videos werden über soziale Netzwerke verbreitet und enthalten Links, die schnellen Reichtum versprechen. Klickt man darauf, gelangt man zu Plattformen, auf denen sensible Daten – inklusive Bankverbindungen – abgefragt werden.

Betrüger stehlen Identitäten
Neben der Gefahr des finanziellen Betrugs stellt diese neue Grenze des digitalen Betrugs auch ein großes Risiko für den Identitätsdiebstahl dar: Gesichter und Stimmen echter Personen werden nachgebildet, um sie in beliebigen Kontexten zu missbrauchen – von Online-Betrug bis hin zu manipulierter persönlicher Kommunikation.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
198.214 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
98.388 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
82.521 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2595 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1355 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Mehr Außenpolitik
Senioren an Regierung:
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
Betrüger stehlen Daten
Fake-Videos von Meloni und Salvini schockieren
„Brexit“-Route
Brunner erfreut über sinkende Asylzahlen
Polit-Zoff eskaliert
„Verräter!“ Djokovic zieht drastische Konsequenzen
„Könnte Fehler sein“
Drohnen über Polen: Trump nimmt Moskau in Schutz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf