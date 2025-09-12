Hallmanns Privatstiftung schon wieder Geschichte

Das Ende ist bekannt. Im August musste Klemens Hallmann selbst Insolvenz anmelden; seine Schulden belaufen sich auf rund 95 Millionen Euro. Und auch Hallmanns Privatstiftung Aigis H befindet sich laut „Krone“-Recherchen schon wieder „in Abwicklung“. In einem vorliegenden Notariatsakt vom 15. Mai heißt es: „Festgestellt wird, dass der Erststifter, Klemens Hallmann, (...) erklärt hat, die Aigis H Privatstiftung mit sofortiger Wirkung aufzulösen.“