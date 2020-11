Zwei Gefahrenstellen in Wernberg entschärft

Auch in Zeiten des Lockdowns wird vorsorglich für mehr Sicherheit am Schulweg gesorgt. In Wernberg wurden Hilferufe besorgter Eltern rasch erhört und es konnten gleich zwei Verkehrsfallen entschärft werden: Ein Fußweg wurde mit Leitpflöcken abgesichert und am Dachsweg ein neuer Straßenübergang errichtet.