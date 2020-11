Noch zwei Drittel der Beatmungsgeräte sind frei

Corona bringt natürlich auch das steirische Gesundheitssystem an seine Grenzen: Aktuell sind in den weiß-grünen Krankenhäusern noch rund 300 Normal- und 55 Intensivbetten für Covid-Patienten frei. In punkto Infrastruktur steht die Steiermark im Österreich-Vergleich gar nicht schlecht da: