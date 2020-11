Budgetboykott: „Kein Verständnis“ aus Österreich

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat „kein Verständnis“ für das Veto, das Ungarn und Polen gegen das 1,8 Billionen Euro schwere EU-Finanzpaket eingelegt haben. „Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dass man nationale Befindlichkeiten auslebt“, sagte Edtstadler am Dienstag. Ganz Europa und seine Bürger würden auf das Geld aus dem Corona-Aufbaufonds und dem EU-Budget warten. ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel hatte sich bereits am Montag ähnlich geäußert: „Auch Österreich war nicht in allen Punkten zufrieden, aber wir zeigen uns solidarisch“, sagte er in der „ZiB 2“. Er erwarte, dass Ungarn und Polen ihre Blockadehaltung aufgeben.