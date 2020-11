„Unauffälliges und motiviertes Feuerwehrmitglied“

Eigentlich in Corona-Quarantäne

In der Nacht auf Donnerstag dann der Polizei-Erfolg: Nachdem der 20-Jährige, der in der Nähe des Feuerwehrhauses wohnt, erneut vier Altpapiercontainer angezündet hatte, konnten ihn Beamte nicht weit vom Tatort festnehmen. Er gestand alles. Erschwerend hinzu kommt, dass er sich nach einem positiven Covid-Test eigentlich gerade in Quarantäne befinden hätte müssen. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 50.000 Euro. Kommandant Schwarz sagt: „Wir haben es hier mit einem tiefen, persönlichen Problem zu tun. Der Täter war unauffällig, kein Außenseiter.“ Er wurde sofort von der Feuerwehr ausgeschlossen.