Ungarns Außenminister in Asien an Corona erkrankt

84 Menschen starben in Ungarn binnen 24 Stunden

In Ungarn selbst steigt die Zahl der Neuinfektionen stark an. Innerhalb eines Tages starben 84 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion, hieß es am Dienstag. Die Gesamtzahl der Verstorbenen stieg auf 1973 an. Es wurden 3989 Neuinfektionen gemeldet. Laut Johns-Hopkins-Universität waren insgesamt fast 64.000 Menschen aktuell erkrankt.