Orban verhängt erneut den Notstand

Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems bald erreicht

Die Verbreitung der Pandemie hat sich beschleunigt, so der ungarische Regierungschef. In Österreich gebe es, auf eine Million Bürger berechnet, eineinhalb Mal so viele Infizierte wie in Ungarn. Nach den bisherigen Erfahrungen würde Ungarn mit fünf bis sieben Tagen Abstand folgen. Träfe das zu, würden die Spitäler bis Mitte Dezember ihre Kapazitätsgrenze erreichen.