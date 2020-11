4182 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

In Oberösterreich wurden 1098 Neuinfektionen gemeldet, 830 in Wien, 592 in der Steiermark, 560 in Tirol, 500 in Vorarlberg, 236 in Salzburg, 234 in Kärnten und 132 im Burgenland. Laut dem Innenministerium konnten am Dienstag keine Zahlen aus Niederösterreich geliefert werden - „aufgrund von technischen Problemen“ hätten keine Neuinfektionen „eingemeldet werden“ können, hieß es.