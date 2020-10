Stare sorgen für Aufregung

Grundsätzlich gilt im Burgenland die Star-Vertreibungsverordnung. In dieser ist genauestens geregelt, in welchen Gemeinden wann und wie geschossen werden darf. Konkret ist ein Betrieb der Anlage von der Morgen- bis zur Abenddämmerung erlaubt. Alle Regeln helfen aber nichts, wenn eine Anlage vollkommen außer Kontrolle gerät. „Das ist natürlich ärgerlich. Die überwiegende Mehrheit der Winzer hält sich aber strengstens an alle Vorschriften. Wegen eines schwarzen Schafs geraten wir in Misskredit“, so ein von den Staren geplagter Winzer. Seine Trauben würden ohne Vorkehrungen den Vögeln vollständig zum Opfer fallen.