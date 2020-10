So helfen Österreicher den Flüchtlingen von Moria

Das ist gelebte Solidarität in Österreich: Während sich die Politik nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria über Art und Umfang der Hilfe für die betroffenen Menschen vor Ort streitet, hat der Reisefotograf Pascal Violo kurzerhand das Hilfsprojekt „Karawane der Menschlichkeit“ ins Leben gerufen. Die Unterstützung der Menschen seither übertrifft seine Erwartungen, neben einer Fülle an Hilfsgütern sind auf dem Spendenkonto bereits über 30.000 Euro eingetroffen. Noch kann gespendet werden, die „Karawane“ will sich in den kommenden Tagen auf den Weg zur griechischen Insel Lesbos machen.