Flüchtlinge wühlen in Brandruine nach Brauchbarem

„Ärzte ohne Grenzen“ betreiben hier eine Klinik. Genau nebenan bauen drei Männer ein Zelt aus der Brandruine auf. Davor schreit Raju eine Familie an: „Afghan no good!“ - ein Mitarbeiter von „Ärzte ohne Grenzen“ beruhigt ihn. Menschen sammeln sich vor der Klinik. „Wenn sie auf eine Transportmöglichkeit ins neue Lager warten, sollen sie sich in den Schatten setzen“, so Francisca Bohle Carbonell (32). Sie ist hier Krankenpflegedienstleiterin. „Es war nach dem Feuer schwer, weil sich 13.000 Leute auf der Straße befunden haben. So ist es schwierig, an unsere Patienten zu kommen.“