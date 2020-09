Herzogin Meghan: „Kümmere mich nicht um Kritik“

Herzogin Meghan hat sich in einem virtuellen Interview aus ihrem Haus in Santa Barbara zu Wort gemeldet. In dem Gespräch, das für den „Most Powerful Women“-Gipfel aufgezeichnet wurde, sprach die 39-jährige Ehefrau von Prinz Harry nicht nur über ihr Bild in den Medien, sondern auch, wie sie mit Kritik um ihre Person umgeht.