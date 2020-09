Sexuelle Übergriffe: Suche nach weiteren Opfern

Er steht im Verdacht, im Zeitraum von 13. bis 22. September mehrere Frauen im Bereich des Bahnhofs Gänserndorf und einer Hundezone sowie ein Opfer in Leopoldsdorf attackiert und sexuell belästigt zu haben. Die sechs Frauen wurden bei den Übergriffen teils auch verletzt. Drei der ihm angelasteten Taten hat der Beschuldigte der Polizei zufolge am Dienstag vergangener Woche in der Früh verübt. Zwei Tage später klickten die Handschellen.