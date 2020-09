Königin: Palast-Revolte ihres Weihnachts-Personals

Für Queen Elizabeth II. fällt in diesem Jahr Weihnachten, wie sie es gewohnt ist, aus. Das Personal ihres Landsitzes Sandringham, wo die Königin seit 33 Jahren jedes Jahr mit ihrer Familie feiert, streikt. Die 20 Angestellten des königlichen Anwesens in Norfolk revoltieren britischen Presseberichten zufolge dagegen, sich für das königliche Weihnachtsfest in Quarantäne begeben zu müssen.