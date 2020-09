Ehepaar ergaunerte in Tirol Luxus-Wagen

Mit Muffins Pkw ergattert

In zwei Autohäusern in Tirol unterschrieb die Frau insgesamt drei Kaufverträge für Luxus-Karossen mit Premiumausstattung. Mit Muffins und sympathischem und teils protzigem Auftreten, bekam das ungleiche Paar einen Pkw - ohne nur einen Cent zu zahlen - tatsächlich in die Hände. Nach einem Unfall in Norddeutschland verkauften sie den ergaunerten Wagen aber um einen Spottpreis. Um weitere Zeugen zu hören, wurde der Prozess vertagt.