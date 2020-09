„Reisewarnung Folge der Corona-Alarmismus-Politik“

Laut Statistik Austria leben übrigens derzeit 49.504 Deutsche in der Stadt. Sie belegen damit Platz zwei im Ranking der ausländischen Staatszugehörigkeiten in Wien. Noch mehr als Deutsche gibt es nur Serben in Wien. Diese Bevölkerungsgruppe steht mit 77.813 Personen an der Spitze. Platz drei geht an die Türkei mit 45.824 in der Stadt lebenden Personen.