Klimavolksbegehren soll nicht im Nirwana landen

Hearing findet im November statt

Und das will auch Lukas Hammer, grüner Abgeordneter und Vorsitzender des Umweltausschusses, verhindern: „Wir müssen dem Engagement der Menschen hinter dem Klimaschutzvolksbegehren Rechnung tragen und dafür sorgen, dass das Begehren im Parlament nicht im Nirvana verschwindet.“ Wie schon andere Volksbegehren soll auch dieses nicht heimlich, still und leise im Ausschuss behandelt werden, sondern im Rahmen zumindest eines öffentlichen Hearings mit Initiatoren und Experten. So gut wie fix ist, dass das Parlament das Hearing auch mit einem Livestream übertragen wird. „Die Ausschusssitzung mit dem Hearing findet im November statt. Schon im Oktober wird es eine erste Lesung, in der das Begehren behandelt wird, geben“, sagt Hammer im „Krone“-Gespräch.