Mann unter 700-Kilo-Metallbehälter eingeklemmt

Rund 700 Kilogramm schwer war der Metallbehälter, unter dem am Montag gegen 8 Uhr ein 32-Jähriger in einer Firma in Villach eingeklemmt wurde. Der Mann war damit beschäftigt mit einem Handhubwagen Kunststoffgranulat in Metallbehälter zu füllen. Als er bemerkte, dass der Behälter Granulat verliert, stellte er den Hubwagen ab und wollte versuchen, diesen wieder zu schließen. Dabei geriet er zwischen das 700 Kilogramm schwere Behältnis und das Gehäuse und zog sich massive Verletzungen am Oberkörper zu.