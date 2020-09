Nach Rauferei behinderten Betrunkene Reanimation

Komplett ausgeartet ist ein Lokalbesuch im Tiroler Oetz in der Nacht auf Sonntag: Mehrere junge Männer gerieten sich stark alkoholisiert in die Haare - die Fäuste flogen. Als die Polizei eintraf, verhielten sich die Raufbolde aggressiv und unkooperativ und behinderten zu allem Überfluss noch eine zufällig in der Nähe stattfindende Reanimation. Die Polizei musste schließlich Pfefferspray einsetzen.