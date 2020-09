Zwei Gleitschirmpiloten stürzten auf Gerlitzen ab

Während des Fluges in Richtung Annenheim verlor eine 31-jährige Gleitschirmpilotinaus Deutschland im Nebel die Orientierung und in weiterer Folge auch die Kontrolle und krachte in einen Baumwipfel. Dichter Nebel sorgte auch bei einem 31-jährigen Griechen für Turbulenzen während seines Gleitschirmfluges.Auch er verfing sich ineinem Baum. Beide Bruchpiloten konnten unverletzt von der Bergrettung geborgen werden.