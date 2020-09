Thailands älteste Hippo-Dame feiert 55. Geburtstag

Als Baby nach Thailand gekommen

Das Hippo-Weibchen lebte bis 2018 in einem Zoo in Bangkok. Nach dessen Schließung wurde sie in ihr neues Gehege in der Provinz Chonburi gebracht. „Mae Mali“ war ein Geschenk eines niederländischen Zoos ans alte Siam: Noch als Baby war sie im Juni 1967 im Alter von weniger als einem Jahr nach Thailand gekommen.