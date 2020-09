Polizei stoppte Alko-Lenker

Gestartet wurde das landesweite Planquadrat am Freitag gegen 16 Uhr. Zehn Stunden lang behielten die Polizisten den Verkehr auf den wichtigsten Routen im Auge. Auf Nebenstraßen wurde aber genauso kontrolliert. Insgesamt überprüften die Beamten 750 Lenker, bei drei Viertel davon war ein Alko- oder Vortest inbegriffen. Das Fazit: 12 Autofahrer hatten zu tief ins Glas geschaut. Bei acht überstieg der Wert sogar die 0,8-Promille-Grenze. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 51-Jähriger im Bezirk Oberwart, bei ihm wurden 1,34 Promille festgestellt. Gleich zweimal hintereinander ins Planquadrat geriet ein Lenker in Oberpullendorf. „Der Mann am Steuer verweigerte jedes Mal einen Alkotest. Die Folge ist eine Anzeige“, heißt es laut Polizeibericht. Einem weiteren Lenker musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil er Drogen konsumiert hatte.