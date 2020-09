Sarkissova: „Ich bin eine Figur der Hassliebe“

Ebenso zu Gast ist mit Birgit Schlerith die erste Plasmaspenderin Österreichs nach einer Covid-19-Erkrankung und ein Liebling der Österreicher: Franz Klammer. Der Olympiasieger von 1976 leidet an Rheuma an den Händen, weil er durch den Sport zu oft bei Minusgraden auf der Piste war. Nun schwört er auf die Kältetherapie in der „Kältekammer“ bei -110°C. Der Ex-Olympionike überzeugt: „Die Kryo-Therapie -110°C hilft mir bei Gelenks- und Muskelschmerzen. Ich fühl mich danach unglaublich gut.“