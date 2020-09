Gerade jetzt: Silber, das Gold des kleinen Mannes

Weil Gold und Silber beständig bleiben und einen Inflationsschutz bieten. Und das ist in Zeiten wie diesen, in denen Geld gedruckt wird, als gäbe es kein Morgen, aktueller denn je. Alleine die USA erhöhten die Staatsschulden in den letzten 6 Monaten - ohne mit der Wimper zu zucken - von 23 auf 30 Billionen US-Dollar.