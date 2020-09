„Türkise Sabotage“: SPÖ beschwert sich bei Sobotka

Die SPÖ verlangt nach den jüngsten Entwicklungen in Sachen Ibiza-Video eine Sonderpräsidiale des Nationalrats. Dem U-Ausschuss werde „wesentliches Beweismaterial nachweislich vorenthalten“, so Vizeklubchef Jörg Leichtfried am Mittwoch in einem Brief an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). „Mit der türkisen Sabotage der Aufklärungsarbeit muss Schluss sein“, wirft Leichtfried der ÖVP „andauernde Behinderung der Arbeit des Ibiza-Untersuchungsausschusses“ vor.