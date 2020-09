„GoT“-Star ist fast nicht wiederzuerkennen

Für ihre Rolle der Cersei Lennister in „Game of Thrones“ trug Lena Headey stets eine blonde Perücke, am Red Carpet bevorzugt die Schauspielerin hingegen, ihre natürlich dunklen Haare aus dem Gesicht zu kämmen. Umso überraschter waren die Fans, als sie die 46-Jährige nun mit einem ganz ungewöhnlichen Look auf Instagram gesehen haben.