Meghan und Harry pflanzten Dianas Lieblingsblume

Am 31. August 1997 verstarb Prinzessin Diana in Paris nach einem tragischen Verkehrsunfall. An ihrem 23. Todestag ehrten Prinz Harry und Herzogin Meghan Lady Di mit einer ganz besonders berührenden Geste. Am Dienstagnachmittag überraschte das Paar Schüler eines Lernzentrums in Los Angeles, um mit ihnen die Beete im Vorgarten mit Blumen zu bepflanzen. Und dafür hatten sich der Prinz und seine Gattin unter anderem eine ganz besondere Blume ausgesucht.