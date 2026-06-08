Legende gratuliert Zverev und kassiert Shitstorm

Weil Tennis-Legende Billie Jean King Deutschlands Alexander Zverev zum French-Open-Titel gratuliert, kassiert die 82-jährige US-Amerikanerin einen heftigen Shitstorm.
„Herzlichen Glückwunsch an Alexander Zverev zu seinem allerersten Grand-Slam-Einzeltitel“, schreibt Billie Jean King in den sozialen Medien. „Er ist zudem der erste Mann mit Typ-1-Diabetes, der ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Was für ein Sieg für alle, die mit dieser Krankheit leben.“
Schöne Worte - doch genau für diese wird die zwölffache Grand-Slam-Siegerin von einigen ihrer Follower scharf kritisiert. Die Tennis-Ikone setzt sich immer wieder für Frauenrechte ein. Dass sie nun Zverev, der sich einst mit schweren Gewaltvorwürfen von zwei seiner Ex-Freundinnen auseinandersetzen musste, gratuliert, sorgt bei einigen Fans für Aufregung. Es folgt sogar ein regelrechter Shitstorm.
Gegen eine Geldauflage von 200.000 Euro wurde das Verfahren 2024 gegen Zverev eingestellt. Mit Zustimmung der Zahlung war seitens Zverevs kein Schuldeingeständnis verbunden.
Mut für Diabetes-Erkrankte
Fest steht: Zverev ist ein Vorbild für viele an Diabetes erkrankte Menschen. Es sei wichtig für die Eltern und Kinder zu sehen, „dass man mit dieser Krankheit vieles erreichen kann, alles erreichen kann, seine Träume auch erfüllen kann“, sagte er. Zverev ist seit Kindheitstagen an Typ-1-Diabetes erkrankt, deswegen musste er sich auch im Finale Insulin spritzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.