Legende gratuliert Zverev und kassiert Shitstorm

Mut für Diabetes-Erkrankte

Fest steht: Zverev ist ein Vorbild für viele an Diabetes erkrankte Menschen. Es sei wichtig für die Eltern und Kinder zu sehen, „dass man mit dieser Krankheit vieles erreichen kann, alles erreichen kann, seine Träume auch erfüllen kann“, sagte er. Zverev ist seit Kindheitstagen an Typ-1-Diabetes erkrankt, deswegen musste er sich auch im Finale Insulin spritzen.