Nach Kollision mit Hund gegen Hausmauer geprallt

Der 67-jährige Lenker des Mopedautos hatte nach der Kollision mit dem Hund die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und war frontal gegen die Hausmauer geprallt. Beim Aufprall erlitt der Pensionist leichte Verletzungen und wurde nach Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Am Fahrzeug und an der Hausmauer entstand erheblicher Sachschaden.