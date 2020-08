Spektakuläre Feuerwehrübung in Völkermarkt

Es glich einem Hollywoodfilm: Ein spektakulärer Unfall, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ereignete sich in den frühen Morgenstunden auf der Stauseebrücke in Völkermarkt. Ein Fahrzeug stürzte dabei ins Wasser und versank in der Tiefe. Zwei weitere Autos krachten frontal zusammen. Grund zur Sorge bestand zum Glück keiner. Es handelte sich hierbei um ein reines Übungsszenario auf der im Moment gesperrten Brücke. „Da die Brücke im Moment nicht befahrt werden kann, nutzen wir sie für diese Übung“, erklärt Kommandant und Einsatzleiter Rahman Ikanovic von der FF Völkermarkt.