Corona in Fitnesscenter: 50 Leute müssen zum Test

Coronapositiv trainierte ein Mann am Vormittag des 20. August in einem Fitnessstudio in der Klagenfurter Völkermarkter Straße. Jetzt wurden alle, die zum selben Zeitpunkt dort waren, kontaktiert. „Ich wurde aufgefordert, einen kostenlosen Test zu machen“, erzählt ein Betroffener, der wie 50 andere bis zum Ergebnis Kontakte vermeiden soll. In einem anderen Studio in der Durchlaßstraße gab’s einen ähnlichen Fall – dort müssen 13 Leute zum Test.