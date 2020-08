„Im Mösle kriege ich jedes Mal Gänsehaut“

Ein Wunsch, der sich schon im Mai 2021 erfüllen könnte. „Das hängt aber auch davon ab, wer nächstes Jahr bei Olympia in Tokio an den Start geht und wem das Meeting in Götzis dann nicht so gut in die Vorbereitung passt“, weiß Schuler, die im Frühsommer erfolgreich ihre Matura am Sportgymnasium Dornbirn abgelegt hat und nun mangels Platz im Heeressportzentrum ein „Soziales Jahr“ im Lochauer Kindergarten einlegt. „Was ich für einen Start auch brauche, ist ein richtig starket Wettkampf an diesem Wochenende.“