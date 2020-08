65 Liter Hydrauliköl verschmutzen Gurk und Drau

Eine große Menge Öl verloren hat ein Schiff am Mittwochnachmittag auf dem Gurkfluss in Kärnten: 65 Liter Hydrauliköl verschmutzten die Gurk und in weiterer Folge auch die Drau. Stundenlang standen mehrere Feuerwehren mit 144 Mann im Einsatz. Das Absaugen des Öles soll im Laufe des Donnerstags erfolgen.