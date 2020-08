Bolsonaro drohte kritischem Reporter Schläge an

Mit einer verbalen Attacke hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Presse in seinem Land in Aufregung versetzt: Der Staatschef sagte zu einem Reporter: „Ich habe Lust, dir auf den Mund zu schlagen“, als ihn dieser ihn zu einer möglichen Rolle von Präsidentengattin Michelle Bolsonaro in einer politischen Affäre befragt hatte.