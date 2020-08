Mit Kajak umgekippt und abgetrieben: Belgier tot

Tragischer Freizeitunfall am Donnerstagabend im Tiroler Oberland: Ein Belgier (51) kippte in der Ötztaler Ache mit seinem Kajak um und wurde abgetrieben. Einsatzkräfte konnten den Mann im Zuge einer Suchaktion aus dem Wasser bergen und begannen sofort mit der Reanimation - dennoch verstarb der Mann noch am Abend in der Innsbrucker Klinik.