Serieneinbrecher aktiv: Schon acht Coups in Axams

Vier Lokaleinbrüche waren es in der Nacht auf Dienstag. Die Täter erbeuteten dabei unter anderem Bargeld, Zigaretten, Getränke und Süßigkeiten. In der Nacht auf Mittwoch schlugen dann vermutlich dieselben Ganoven erneut zu. Wieder in einem Lokal - in diesem Fall wurden Einrichtungsgegenstände demoliert.