Vier Lokaleinbrüche in einer Nacht in einem Ort

Vier Coups in einem Ort - in einer Nacht: Unbekannte Einbrecher hatten es in der Nacht auf Dienstag im Tiroler Axams (Bezirk Innsbruck-Land) auf Lokale abgesehen. Die Täter konnten unter anderem Bargeld, Zigaretten und Getränke erbeuten. In der Nacht auf Mittwoch schlugen vermutlich dieselben Ganoven erneut zu. Von ihnen fehlt bislang jede Spur - die Polizei hofft auf Hinweise.