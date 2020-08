Deutschland: Die meisten Neuinfektionen seit Mai

Das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) hat mit 1510 Corona-Fällen innerhalb eines Tages die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Höher lag die Zahl zuletzt am 1. Mai mit 1639 Neuansteckungen. Nach dem Höhepunkt im April mit mehr als 6000 Fällen pro Tag waren die Werte zuletzt deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigen die Fallzahlen jedoch wieder deutlich an.