Corona-Reproduktionszahl nur leicht gestiegen

„Erhöhte Anzahl neu diagnostizierter Fälle“ in OÖ und NÖ

In manchen Bundesländern sei die Anzahl der inzidenten Fälle sehr gering, weswegen Schwankungen der effektiven Reproduktionszahl mit großer Vorsicht zu interpretieren seien, informierte die AGES in ihrem Freitagabend veröffentlichten Bericht. „Der Rückgang der effektiven Reproduktionszahl in Nieder- und Oberösterreich weist auf eine Beherrschung der Cluster hin. Die epidemiologischen Kurven in beiden Bundesländern zeigen allerdings weiterhin eine erhöhte Anzahl der täglich neu diagnostizierten Fälle auf“, lautete die Interpretation der AGES.