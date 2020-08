„Design ist nachhaltig, wenn es zeitlos ist“

2006 hat Klaus Buchroithner einen Skateboard-Shop in Eferding eröffnet, Ende 2012 die Modemarke Vresh gegründet. „Ich wollte mehr machen als Gewand ein- und verkaufen“, erinnert sich der 29-Jährige. Fast acht Jahre sind seither vergangen. „Es war brutal hart“, sagt Buchroithner über die Zeit. Mittlerweile ist er mit Vresh am Puls der Zeit. In der Schneiderei in Portugal, die für die Linzer tätig ist, werden zehn Arbeitsplätze durch die Modemarke aus Oberösterreich ausgelastet und somit finanziert. „Wir wachsen sehr, sehr stark“, sagt Michaela Gahleitner, die seit Ende 2017 der kreative Part des Modelabels ist, mittlerweile Anteile an der Firma hält.