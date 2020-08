Kulinarische Weltreise zurück zu den Wurzeln

Starköchin Lisa Wieland spricht in der Kärntner Sommerlounge in der Mittwochsausgabe der „Krone“ über ihre Zeit in der internatiomalen Nobelgastromonie, die Rückkehr nach Kärnten, den Sieg ihres Kochbuches „Back To The Roots“ bei den World Cookbook Awards und das kulinarische Projekt „Schloss Drauhofen“.