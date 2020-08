Traurige Realität

Nach Maske, Corona-Party, Quarantäne und Babyelefant hält nun der Gurgeltest Einzug in den Sprachschatz dieses seltsamen Jahres. Er soll, wie der Unterrichtsminister bei seiner Pressekonferenz - aber eigentlich schon Sonntagabend in der „ZiB 2“ - erklärte, an 250 Schulen in ganz Österreich zum Einsatz kommen.