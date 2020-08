Sozialbetrüger aus dem Ausland: „Null Toleranz“

Die Corona-Krise hat die Arbeitslosenzahlen in Österreich in die Höhe schießen lassen. Unter den knapp 400.000 Menschen, die derzeit nach wie vor keinen Job haben, sind auch viele Jugendliche. Trotzdem kommt es auch während dieser harten Zeit am Arbeitsmarkt immer wieder zu dreistem Sozialbetrug aus dem Ausland. Die Fälle der „Spitals- und Bustouristen“ sorgten zuletzt für Aufregung im Land, der Schaden geht in die Millionenhöhe. „Null Toleranz“ dürfe es daher für solche Arten von Missbrauch geben, sagt Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) im Talk mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller.