„Spitals-Touristen“ ins Land geholt: Duo in Haft

Patienten reisten mit Touristenvisum ein

Und so funktionierte der Betrug am Beitragszahler: Die künftigen Patienten wurden bei Scheinfirmen als Kommanditisten eingetragen und erhielten damit Zugang zum Gesundheitssystem. Ein Großteil reiste tatsächlich mit einem Touristenvisum ein, andere suchten gleich um Asyl an.